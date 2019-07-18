Рябков не исключил, что обсудит визит Мадуро в Россию на переговорах в Венесуэле

Москва, 18 июля. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участники предстоящих переговоров в Венесуэле могут обсудить тему визита президента республики Николаса Мадуро в Россию.

Рябков будет находиться в Венесуэле с 20 по 22 июля 2019 года. Заместитель главы МИД РФ примет участие в конференции Движения неприсоединения. Также, по словам Рябкова, в Венесуэле у него пройдут двусторонние консультации с представителями республики «довольно высокого уровня». Кроме того, замглавы российского МИД сообщил РИА Новости, что во время поездки в латиноамериканскую страну обсудит двустороннюю тематику, а также итоги межвенесуэльских переговоров на Барбадосе.

Приезд Мадуро в Россию ранее анонсировал МИД Венесуэлы. Президент латиноамериканской страны должен подписать ряд соглашений с российским правительством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что понимания о сроках визита Мадуро пока нет.

Напомним, 22 января 2019 года венесуэльская оппозиция организовала протестные акции и выступила против Николаса Мадуро, являющегося законно избранным президентом. На следующий день спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо самовольно провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Самопровозглашенного лидера поддержали США, Канада, Израиль и другие страны.

В Москве произошедшее в Венесуэле назвали квазипереворотом и подчеркнули, что вмешательство во внутренние дела латиноамериканского государства является недопустимым. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что эту позицию поддерживает и его коллега из Боливии Эво Моралес.

Отметим, что смена власти в Венесуэле активно поддерживалась со стороны США. Вашингтон оказал пособничество Хуану Гуайдо, предоставив ему финансовую помощь и обеспечив поддержку западных СМИ, распространяющих лживую информацию. В качестве примера подобного сообщения можно привести опубликованный в конце января фейк о мифической ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Венесуэлу. Также западные издания распространяли информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили самолеты российской авиакомпании. Впоследствии эти сообщения были опровергнуты, в том числе самими СМИ, которые их распространяли.

Ранее на Барбадосе состоялись трехдневные переговоры правительства Венесуэлы и оппозиции. По словам Мадуро, главным достижением этих встреч стали договоренности и постоянном диалоге.