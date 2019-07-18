Украинский политик раскрыл планы Киева по «возвращению» Крыма

Киев, 18 июля. Киеву нужно продолжать торговую и водную блокады Крыма и Донбасса. Об этом заявил бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин.

По его мнению, если подача воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена Украиной, то Киев таким образом поддержит развитие российской экономики. Бабин раскрыл планы киевских властей по «возвращению» Крыма.

«Основной путь защиты населения — это максимальное ослабление агрессора. Иначе все приведет к тому, что мы просто сдадим всю страну оккупантам. Поэтому говорить о том, что мы должны содействовать экономическому развитию оккупированных территорий — достаточно странная политика», — заявил Борис Бабин в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Он заявил, что поставки воды «мало касаются» прав человека. Также Бабин добавил, что за Перекопом и за линией фронта в Донбассе «установлена российская власть». По заявлению украинского политика, открывать «шлюз» между экономиками России и Украины нельзя. Он считает, что если Киев позволит перемещаться через границу товарам двух стран, то это приведет Украину к катастрофе, пишет «Yтро.ру».

«Мы фактически открываем форточку в космическом корабле, вакуум. Для экономики это будет губительно. Автоматическое падение гривны, потому что мы открываем окно товарам в рублевую зону, — тем самым упадет гривна и поднимется рубль», — продолжил Бабин.

По его мнению, украинским властям нельзя допустить развития крымской экономики, потому что «неподача воды в Крым является одним из основных реально доступных орудий для деоккупации».

Ранее Борис Бабин предлагал возобновить водоснабжение через Северо-Крымский канал при условии, если Россия пойдет на «возвращение» двух городов полуострова Украине. Политик уверен, что отсутствие поставок воды является одним из «рычагов давления», который Киев может использовать в отношении Москвы.

Напомним, 85% водных потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, питающийся от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила водоснабжение региона.

Крым стал субъектом Российской Федерации весной 2014 года. После госпереворота на Украине жители полуострова провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение региона с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе региона закрыт окончательно.

Гражданская война на Украине началась после смены власти в стране в результате государственного переворота. Донбасс не согласился с новым руководством государства. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. Украинские политики также бездоказательно заявляли, что конфликт в Донбассе разгорелся якобы при участии России, однако РФ не является его стороной. Жертвами вооруженной операции киевских силовиков в Донбассе, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.