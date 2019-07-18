ФАН разъясняет: либеральные СМИ назвали запретом перенос марша в поддержку сестер Хачатурян

Ряд либеральных СМИ, среди которых традиционно значатся «Новая газета», «Эхо Москвы», «Дождь», «Сноб», «Медиазона» и тому подобные, сформировали сюжет в «Яндекс.Новостях» об акции в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца-тирана.

Заголовки либеральных СМИ говорят исключительно о том, что власти Москвы «в очередной раз запретили» проведение марша. Тем самым издания, занимающиеся антироссийской пропагандой, уже на начальном этапе заставляют читателя думать, что столичные власти якобы препятствуют реализации права граждан на собрания, гарантированного статьей 31 Конституции РФ.

Между тем, власти Москвы не запрещали марш в поддержку сестер Хачатурян. Они предложили организаторам провести мероприятие в другом месте. Об этом либеральные СМИ пишут в своих новостях лишь вскользь, делая упор на том, что организаторы планируют обращаться в Европейский суд по правам человека по поводу запрета на проведение акции в том месте, где они хотят.

При этом ни одно из перечисленных изданий не написало о существовании статьи 55 в Конституции РФ, согласно которой права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом, в частности, в целях защиты законных прав и интересов других граждан.

В этом конкретном случае речь идет о федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В соответствии с ним, в согласовании акции может быть отказано, если ее участники, в частности, могут нарушить функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств.

Совершенно очевидно, что марш в центре города создаст препятствие для движения транспорта и так далее. Вероятно, именно этим и был обусловлен перенос акции в другое место, и это ни в коем случае не является нарушением законных прав граждан на собрания. Однако либеральные СМИ подводят читателя к мысли о том, что власти нарушают их права, намеренно создавая негативный фон для переноса акции в поддержку сестер Хачатурян в другое место.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с либеральными изданиями не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения в пабликах и на сайтах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.