СКР возбудил дело против устроившего погром в РЦНК украинского радикала

Москва, 18 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против радикала Николая Коханивского, организовавшего погром в Российском центре науки и культуры в столице Украины в прошлом году, за публичные призывы к терроризму. Об этом в четверг заявила спикер СК России Светлана Петренко.

По словам официального представителя ведомства, по данному факту расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Уточняется, что у следствия есть улики и доказательства того, что комбат «ОУН»1 (запрещена в России) Николай Коханивский в феврале прошлого года выложил в Сеть видеообращение, в котором призвал всех желающих принять участие в атаке на РЦНК.

Петренко обратила внимание на то, что нападение на учреждение осуществлялось при полном попустительстве сотрудников украинской полиции, пишет «Царьград».

Она также указала на тот факт, что следствие направило запросы о правовой помощи для идентификации всех обстоятельств произошедшего, но помощь российскому следствию не оказывается, и радикалы на Украине так и не привлечены к уголовной ответственности, сообщает KP.ru.

Напомним, 18 февраля 2018 года участники «ОУН» и другие националисты под предводительством Николая Коханивского напали на здание РЦНК, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, выбили окна и двери.

1 Организация запрещена на территории РФ.