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Продюсер фильма о Началовой займется реставрацией захоронений забытых артистов

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Продюсер фильма о Началовой займется реставрацией захоронений забытых артистов

Москва, 18 июля. Продюсер фильма о жизни и творчестве покойной певицы Юлии Началовой Андрей Загорский займется реставрацией и охраной заброшенных захоронений известных людей. Об этом он рассказал журналистам.

Загорский зарегистрировал некоммерческую организацию «Мемориалы России», которая будет реставрировать и охранять захоронения.

Продюсер, беседуя с корреспондентом издания Nation News, отметил, что накануне на Ваганьковском кладбище он обнаружил могилу советского актера Алексея Консовского, которая была в плохом состоянии.

«Там все очень заброшено, за них не ухаживали последние лет пять», — пожаловался Загорский.

Продюсер фильма о Началовой займется реставрацией захоронений забытых артистовПо его словам, он составил целый список захоронений известных людей, чьи могилы необходимо привести в порядок. Отмечается, что в него попали забытые публикой народные артисты, которые похоронены на столичных кладбищах.

Напомним, Загорский ведет работу над фильмом о Юлии Началовой. Ранее он рассказал Федеральному агентству новостей, на какой стадии находится работа над картиной, и ответил на вопрос об исполнительнице главной роли.

Певица ушла из жизни в марте этого года в возрасте 38 лет. По словам родственников исполнительницы, у артистки произошло заражение крови и не выдержало сердце, пишет «Царьград». Началову похоронили на Троекуровском кладбище.

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Источник: Nation News
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