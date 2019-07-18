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Технологии

«Яндекс» научился следить за доходами своих клиентов

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«Яндекс» научился следить за доходами своих клиентов

Москва, 18 июля. Российская компания «Яндекс» научилась следить за доходами пользователей своих сервисов. Соответствующий патент, позволяющий определить объемы средств, уже зарегистрирован.

Как передают «Известия», разработка «Яндекса» получила название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Компания собирается определять доходы юзеров своих сервисов, исходя из их профессий. Определить, чем занимается пользователь, можно с помощью анализа данных GPS, сторонних приложений на смартфоне и окружающих звуков.

Собирать информацию о клиентах будут сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс. Карты», «Яндекс. Почта», «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Деньги», а также Gmail, Google Maps и Uber. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что полученные таким способом данные можно использовать, как минимум, для рекламы товаров.

«Однако нельзя исключать, что «подсматривание» за другими приложениями можно применить в промышленном шпионаже», — цитирует слова Зыкова телеканал «360».

Как отмечает Deita.Ru, в соответствии с политикой конфиденциальности «Яндекса», компания может передавать собранную информацию о пользователях рекламодателям, другим партнерам и правоохранительным органам, если того требует закон.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс. Такси» приобретет активы группы компаний «Везет». «Газета.Ru» сообщала, что, в соответствии с договоренностями, в течение трех лет «Яндекс. Такси» проинвестирует около восьми миллиардов рублей в развитие такси в регионах.

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Источник: Известия
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