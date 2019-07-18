Пригожин лишился во Франции водительских прав за лихачество на дороге

Москва, 18 июля. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за скоростную езду во Франции. Теперь, по словам предпринимателя и организатора фестивалей, его водителем будет супруга и исполнительница Валерия. О происшествии написала на своей странице в социальной сети Instagram сама эстрадная певица.

По словам артистки, Пригожина оставили без прав за превышение скорости во Франции.

«Доигрался мой муж», — написала певица.

При этом она пошутила над мужем, напомнив, что он является руководителем канала «Авто плюс ТВ».

Сам продюсер Пригожин с гордостью признается, что у него теперь уникальный водитель.

В начале июля Пригожин отреагировал на скандальную историю с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Ранее в Сети появилось видео, как Пугачеву и ее супруга, пародиста Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на роскошном Maybach. Продюсер удивился, что проезд Пугачевой на шикарной машине так взволновал общественность. В том, что 70-летнюю артистку привезли к вагону поезда, нет абсолютно ничего плохого, указывал он.

Он также объяснил, что если Пугачева пойдет по улице, то она не успеет на поезд, потому что фанаты будут просить фотографироваться с артисткой.