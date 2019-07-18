Ракету с кораблем «Союз МС-13» установили на стартовый стол на «Байконуре»

Нур-Султан, 18 июля. Ракету-носитель «Союз-ФГ», которая в субботу выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-13», установили на стартовый стол космодрома «Байконур» в Казахстане.

По словам советника генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры по науке Игоря Бармина, вертикализация ракеты прошла успешно. Специалист добавил, что уже начинается нормальная система подготовки.

«Сейчас будет первый день, потом резервный, потом стартовый день, когда будет ракета заправляться. Потом будет осуществлена посадка космонавтов и запуск», — отметил Бармин.

Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» планируют запустить в 19.28 по московскому времени 20 июля. Состав экипажа корабля состоит из трех человек: космонавта Александра Скворцова, астронавтов Эндрю Моргана и Лука Пармитано. Для россиянина это станет третьим полетом на МКС, для Пармитано — второй. Морган отправится в космос впервые.