Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать одним из шагов для возобновления нормального диалога между странами. Зеленский поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех», отметив, что сначала необходимо вернуть на Украину арестованных в России граждан страны.

России и Украине необходим диалог на высоком уровне, после того как будет сформирована Верховная рада, считает заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации сенатор Андрей Климов.

«Мы знаем полномочия президента, они не такие большие на Украине. Мы знаем, что коалиция вряд ли будет прочной. Мы знаем, что там есть немало желающих насолить России. Таким образом, серьезные обсуждения могут начаться не до дня голосования, а после формирования Верховной рады. Наиболее серьезный разговор может быть, когда будет сформировано правительство. Когда все эти компоненты сложатся, тогда действительно можно вести некие переговоры», — заявил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако украинских военнослужащих направили «штурмовать» российскую границу не российские власти, но это сделал экс-президент Украины Петр Порошенко, отметил Климов.

«Причем на самой Украине это рассматривают как акт государственной измены, потому что это может спровоцировать большую войну с Россией. Он пытался ввести военное положение в своих собственных интересах. Поэтому здесь нужно меньше думать о роли России, так как наше морское пространство нарушили. Причем в том месте, где оно было исконно нашим, еще до событий 2014 года. Нарушили грубо, с применением вооруженных сил. Но как это может расцениваться? Наши предложения по тому, чтобы смягчить ситуацию в гуманитарном плане, находятся на столе, их никто не отзывал. Поэтому речь идет не о каких-то практических шагах, которые могли бы принести народу Украины долгожданный мир и сотрудничество с Россией. А речь идет о ловле голосов избирателей, которые придут через пару дней на выборы и будут голосовать. В этом плане такая риторика направлена на конкретные сегменты Украины, имеющие право голоса», — резюмировал член Совфеда.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение темы обмена осужденными с Украиной будет продолжаться, однако ранее были определенные проблемы с квалификацией этих лиц.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Зеленскому сначала нужно начать разговор о минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу «всех на всех».