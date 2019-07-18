Оборудование отключенных энергоблоков Калининской АЭС готово к работе

Тверь, 18 июля. Оборудование трех отключенных энергоблоков Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной под Тверью, не пострадало и готово к работе. Об этом сообщили представители АЭС.

Напомним, энергоблоки Калининской атомной электростанции №1, №2 и №4 отключились утром 18 июля. Причиной инцидента стало отключение двух высоковольтных ЛЭП («Белозерская» и «Опытная»), которые в свою очередь прекратили работу из-за короткого замыкания на одном из трансформаторов, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

На данный момент реакторные установки энергоблоков №1 и №2 полностью разгружены. Реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 продолжает работу.

В МЧС отметили, что электроснабжение жителей Тверской области сейчас осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на станции и близлежащей территории остался без изменений.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отдал распоряжение руководителям соотвестствующих региональных структур держать ситуацию с АЭС на контроле. На электростанции начала работу комиссия министерства энергетики РФ.

Как рассказал представитель электростанции РИА Новости, с оборудованием энергоблоков ничего не произошло. Он уточнил, что сейчас АЭС некуда выдавать электроэнергию, поскольку линии электропередачи отключены. По словам представителя Калининской атомной электростанции, энергоблок №4 могут начать нагружать уже 18 июля. Когда включат энергоблоки №1 и №2 станет известно после установления точных причин инцидента.