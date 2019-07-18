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Наводнение в Иркутской области помогло найти мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года

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Наводнение в Иркутской области помогло найти мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года

Иркутск, 18 июля. Жителя Кузбасса, который 24 года скрывался от правоохранителей, задержали в Иркутской области, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Эвакуированному из Иркутской области 72-летнему мужчине предъявили обвинение по делу о покушении на убийство. По данным следствия, в 1995 году он напал с ножом на знакомую и ее шестилетнюю дочь, затем нанес ранение себе.

Соседи услышали крики о помощи и вызвали полицию. На место происшествия прибыла скорая, женщину с ребенку и нападавшего госпитализировали. Подозреваемый в совершении преступления не дождался окончательного выздоровления и сбежал из больницы, пишет издание «Газета Кемерова».

Более 20 лет он прожил в иркутской тайге, где занимался охотой. При эвакуации правоохранители выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске, его заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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