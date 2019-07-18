В Киеве заявили, что смена руководства ЕС не сулит Украине ничего хорошего

Киевские политологи и эксперты проанализировали состав нового руководства Евросоюза и попытались предсказать, какими будут отношения Киева с будущими лидерами ЕС под руководством новой главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев напомнил, что с 2014-го «евроинтеграционный миф» был одной из ключевых составляющих легитимности режима экс-президента Украины Петра Порошенко.

«В течение пяти лет украинцам вещали: «Мы идем в Европу, Украина будет членом НАТО и ЕС, и весь мир — с нами», — напомнил Золотарев. — Понятно, что реальности в этих утверждениях было не больше, чем в свое время в «построении коммунизма в одной отдельно взятой стране». Тем не менее многие украинцы в 2014-м верили и в пенсии по 500 евро, и в зарплаты по 1000 евро и т. д.

Реальность для них оказалась особенно жестокой — под сурдинку этого «евроинтеграционного мифа» украинцам в очередной раз основательно, просто до дыр опустошили карманы. Этот миф оказался отличным прикрытием для шайки мародеров, которые пять лет так же грабили страну, как и их предшественники, только более жестко и изобретательно».

Расплатой за веру в этот миф оказались территориальные потери, реки крови и катастрофические потери в экономике, напомнил Золотарев.

«По сути, Украина за пять прошедших лет превратилась в «страну трех «Д», — говорит политолог. — Во-первых, в страну деиндустриализации (резкой потери промышленного потенциала). Во-вторых, деградации (в первую очередь — в части социального обеспечения). Ведь при той же госпоже [Ульяне] Супрун в роли главы Минздрава смертность в украинских больницах увеличилась в три раза.

Третье «Д» — это депопуляция, потому что сегодня Украина, с одной стороны, вымирает катастрофическими темпами, разница между числом рожденных и умерших превышает 230 тысяч человек в год (это равно населению крупного областного центра, примерно такого как Житомир). С другой — из-за потери сотен тысяч рабочих мест трудовая миграция с Украины стала массовой. В некоторых областях страны уже стало проблемой найти нормальную, трудоспособную бригаду рабочих. Только из Николаева около трети высококвалифицированных корабелов выехало в Россию, где они успешно работают над модернизацией российского флота».

По поводу современного устройства Евросоюза Золотарев сообщил — Евросоюз только выглядит единым, на деле же там есть жесткое разделение на «богатый Север» и «бедный Юг».

«В рамках Евросоюза сегодня соблюдается золотое правило — кто платит, тот и заказывает музыку, — говорит аналитик. – Трудно сравнивать потенциал «локомотива ЕС» Германии и Греции, намертво застрявшей в долговой яме. Сам Евросоюз раздирают весьма острые экономические и социальные противоречия. Но для Украины новое руководство ЕС во главе с фон дер Ляйен — еще далеко не худший вариант. Хотя бы в силу того, что она является одним из тех политиков, которые довольно жестко относятся к России. Но в целом стоит признать, что из руководства ЕС уходит целая группа «друзей Украины», которые любой ценой отстаивали ее интересы. А им на смену приходят куда более жесткие и прагматичные политики. Они будут говорить с Киевом исключительно на языке интересов Брюсселя. Нам уже и так дали понять, что «все основные обязательства со стороны ЕС перед Украиной выполнены».

Говоря о том, будут ли введены новые санкции против России со стороны ЕС, глава «Третьего сектора» заявил — продолжения прежней политики не будет.

«Нынешнему поколению европейских политиков абсолютно не нужен на Украине «призрак второй Югославии», распавшейся на удельные княжества в результате межэтнических войн, — говорит Золотарев. — Но при этом они не хотят больше дразнить Россию и будут требовать от нас жесткого исполнения условий минских соглашений. Скорее всего, нынешний состав Еврокомиссии, без лишнего шума и под ту же риторику, начнет демонтировать санкции, введенные против РФ. Думаю, уже в следующем году может быть снята часть особенно болезненных, секторальных санкций против соседней страны. Судя по тем настроениям, которые царили в последнее время в кулуарах ПАСЕ, именно к этому все и движется».

Киевский политолог напомнил настроения в Германии, где уже даже ведущие политики говорят о том, что «мы не должны следовать в фарватере интересов США». И Берлин неуклонно строит газопровод «Северный поток — 2», традиционно «ставя цены выше ценностей».

«У нас на Украине очень любят говорить о том, что «Россия потеряла десятки миллиардов евро из-за санкций. Но наши аналитики почему-то забывают, что в соседней стране царит финансовая стабильность, а бюджет-2019 сверстан с большим профицитом. При этом у России и в помине нет дефицита внешней торговли, а на Украине он огромен, — напомнил Золотарев. — При этом за время «убийственных» санкций ни одна из французских компаний почему-то не ушла с российского рынка. А немцы и вовсе открыли в соседней стране свой завод «Даймлер — Бенц», и сегодня «Мерседесы» собираются уже в России. Крымский мост помогали строить сразу семь компаний из Нидерландов, а концерн «Сименс» поставлял турбины для крымских электростанций. То есть европейцы и политес вроде бы соблюли, и свои экономические интересы отстояли».

При этом, напомнил аналитик, уходящий глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (чьи полномочия продлятся до 1 октября) является одним из главных лоббистов скорейшей отмены Украиной моратория на вывоз из страны леса-кругляка.

«Европейцы видели и видят в нашей стране не политического партнера, а всего лишь ресурсную базу, а также большой рынок для сбыта своей готовой продукции, — констатирует Золотарев. — Их нимало не волнует, что некогда лесистые Карпаты лысеют с угрожающей скоростью. Ведь их-то леса остаются целыми и невредимыми! И с уходом Юнкера и вступлением на этот пост Урсулы фон ден Ляйен эта политика никак не изменится — первые лица ЕС продолжат отстаивать интересы европейского бизнеса».

По словам главы «Третьего сектора», сохранится и принцип первенства в ЕС — «командовать парадом» продолжат экономически сильные Германия, Франция, Италия, Испания и Голландия с Бельгией, а все остальные страны будут вынуждены подстраиваться под их интересы.

«При этом с уходом из руководства Евросоюза нынешней плеяды чиновников условия для Украины однозначно ухудшатся, — прогнозирует эксперт. — Со стороны Брюсселя будет звучать значительно меньше незаслуженных комплиментов в адрес Киева, а экономические преференции будут сведены к минимуму. Нам если и будут выдавать какие-то кредитные транши, то не более чем на несколько десятков миллионов евро — по сути, копейки. Кроме того, ЕС в одностороннем порядке может в любой момент усложнить нынешний «безвиз» для украинцев — в случае, если политика Киева перестанет его устраивать».

Главный вопрос, который стоит перед новой властью — сможет ли она внятно артикулировать претензии и пожелания Украины в адрес ЕС, считает политолог.

«Нам жизненно важно занять другую позицию в отношениях с Брюсселем, не такую коленопреклоненную, как сейчас, — говорит Золотарев. — Ведь люди, которые сегодня имеют самые высокие шансы войти в новую Верховную раду, — сплошь «пламенные евроинтеграторы». Никто из них даже не поднимает вопрос о ревизии экономической части соглашения об Ассоциации с ЕС, которая Украине крайне невыгодна. А ведь сейчас стране необходимы политики, обладающие здоровым «экономическим национализмом». Которые бы говорили — «не слушайте, что говорят европейцы, а поступайте, как они». Потому что по текущему Соглашению об ассоциации Украины с ЕС Киев вынужден думать не о том, как заработать деньги, а «где их еще одолжить для того, чтобы элементарно выжить».

По словам главы «Третьего сектора», вменяемые украинские политики сегодня прекрасно понимают, что «евроинтеграционный миф» окончательно рухнул, а на замену ему никаких новых идей нет.

«К сожалению, сегодня у Украины нет никакой позитивной повестки. Мы окончательно превратились в корабль, который не знает, куда он плывет, — говорит аналитик. — Для гипотетического членства в Евросоюзе у нас слишком большая территория. А также слишком много экономических и социальных проблем, которые они и не подумают помочь нам решать.

Поэтому на данном этапе европейцам нужно от Украины следующее. Чтобы она, с одной стороны, ни в коем случае не повернулась лицом к России, а с другой — чтобы сидела тихо, постепенно разрушалась и деградировала, но при этом не смела громко стучаться в двери ЕС со своим стенаниями и претензиями. А также — чтобы мы не стали «черной дырой», этакой «европейской Мексикой».

По мнению Золотарева, в ближайшее время разочарование в «евроинтеграции» в украинском обществе будет только нарастать.