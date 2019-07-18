В Госдуме объяснили, почему гонка вооружений будет катастрофой для США и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил неоправданный рост военных расходов США и НАТО. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что этим американцы и европейцы вредят сами себе.

В интервью немецкой газете Rheinische Post глава российского МИД рассказал, что в 2018 году США потратили на военные нужды свыше 700 млрд долларов, а НАТО в целом — около одного триллиона, тогда как Россия — менее 50 млрд долларов.

«Сложилась тревожная ситуация. Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики», — подчеркнул Лавров.

Однако, по мнению зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина, пытаясь развить гонку вооружений с Россией, американцы, а вместе с ними и страны-участницы Североатлантического альянса, «сами себя загоняют в тупик».

«Наращивание военного потенциала было бы оправдано для них, если бы их потенциальный противник, коим они выставляют нашу страну, тоже увеличивал свои военные расходы. Тогда бы американцы достигли своей цели — истощили бы российскую экономику. Но этого, к счастью, не происходит. Наши Вооруженные силы модернизируются в плановом порядке», — заметил Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий обратил внимание и на то обстоятельство, что американцы сами перенасытили мировой рынок сбыта военной продукции.

«Но США необходимо поддерживать предприятия своего оборонно-промышленного комплекса, несмотря на пресыщение рынка их продукцией. Поэтому страны, которые потенциально могли быть членами НАТО, туда уже вовлечены и обязаны закупать американское вооружение и технику. Им постоянно говорят об угрозах, в том числе, в лице России. Более того, у американцев растет госдолг, и им необходимо создавать такую атмосферу в мире, чтобы никто не посмел потребовать от них его возвращения. Вашингтон намеренно поддерживает военную риторику, постоянно организует вооруженные конфликты, чтобы выставлять себя сверхдержавой и оттянуть вопрос с госдолгом. А если кто-то из стран-держателей американского госдолга попросит его обратно, экономика США попросту рассыплется, для них это будет катастрофа. И гонка вооружений для них, повторюсь, — тоже тупиковая история», — объяснил Александр Шерин.

По его словам, сегодня американцы могут тратить еще больше денег на оборону и заставлять своих партнеров делать то же самое, но толку от этого не будет никакого.