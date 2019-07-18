В Госдуме объяснили, почему гонка вооружений будет катастрофой для США и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил неоправданный рост военных расходов США и НАТО. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что этим американцы и европейцы вредят сами себе.
В интервью немецкой газете Rheinische Post глава российского МИД рассказал, что в 2018 году США потратили на военные нужды свыше 700 млрд долларов, а НАТО в целом — около одного триллиона, тогда как Россия — менее 50 млрд долларов.
«Сложилась тревожная ситуация. Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики», — подчеркнул Лавров.
Однако, по мнению зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина, пытаясь развить гонку вооружений с Россией, американцы, а вместе с ними и страны-участницы Североатлантического альянса, «сами себя загоняют в тупик».
«Наращивание военного потенциала было бы оправдано для них, если бы их потенциальный противник, коим они выставляют нашу страну, тоже увеличивал свои военные расходы. Тогда бы американцы достигли своей цели — истощили бы российскую экономику. Но этого, к счастью, не происходит. Наши Вооруженные силы модернизируются в плановом порядке», — заметил Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.
Парламентарий обратил внимание и на то обстоятельство, что американцы сами перенасытили мировой рынок сбыта военной продукции.
«Но США необходимо поддерживать предприятия своего оборонно-промышленного комплекса, несмотря на пресыщение рынка их продукцией. Поэтому страны, которые потенциально могли быть членами НАТО, туда уже вовлечены и обязаны закупать американское вооружение и технику. Им постоянно говорят об угрозах, в том числе, в лице России.
Более того, у американцев растет госдолг, и им необходимо создавать такую атмосферу в мире, чтобы никто не посмел потребовать от них его возвращения. Вашингтон намеренно поддерживает военную риторику, постоянно организует вооруженные конфликты, чтобы выставлять себя сверхдержавой и оттянуть вопрос с госдолгом. А если кто-то из стран-держателей американского госдолга попросит его обратно, экономика США попросту рассыплется, для них это будет катастрофа. И гонка вооружений для них, повторюсь, — тоже тупиковая история», — объяснил Александр Шерин.
По его словам, сегодня американцы могут тратить еще больше денег на оборону и заставлять своих партнеров делать то же самое, но толку от этого не будет никакого.
«Эта масса денег уходит на содержание американских военных баз, коих насчитывается более тысячи. То есть эти деньги попросту проедаются. А мы тратим деньги по целевому назначению на перевооружение — обновляем или приобретаем новое оружие и технику у наших предприятий ВПК. Наши расходы, хоть они в десятки раз скромнее, гораздо эффективнее. А США пусть сами с собой гоняются», — заключил Шерин.