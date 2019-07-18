Лавров обвинил Данию в затягивании начала строительства «Северного потока — 2»

Москва, 18 июля. РФ рассчитывает, что датское правительство откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Российский министр констатировал, что Копенгаген занял политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне.

Глава дипломатического ведомства указал на то, что такой шаг идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими создавать объекты энергетической инфраструктуры в акваториях, передает НСН.

Лавров напомнил, что никаких нареканий и претензий по эксплуатации первой нитки «Северного потока», вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут «Северного потока — 2», ни у одной страны, включая Данию, не было.

По его словам, попытки американской стороны заставить Европу покупать более дорогой сжиженный природный газ из США антидемократичные.

Напомним, трубопровод планировалось достроить в текущем году, осталось получить разрешение от Дании. В августе компания-оператор Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут «Северного потока — 2», при этом ожидая решения Копенгагена по первому, главному маршруту.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают против страны Балтии, США и Украина. Вашингтон стремится продавать свой СПГ на европейский рынок, а Киев боится потерять огромную прибыть от транзита российского газа. Германия неоднократно подчеркивала, что проект носит сугубо экономический характер.