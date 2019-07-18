Билборд с «завонявшейся шоколадкой» в Киеве спровоцировал массовую драку

Киев, 18 июня. Украинские полицейские устроили драку со сторонниками одного из кандидатов в депутаты Рады Александра Порядина. Причиной потасовки стала «завонявшаяся шоколадка». Именно так Порядин назвал Петра Порошенко в своем обращении к новому президенту страны Владимиру Зеленскому. Огромный баннер с таким текстом он повесил в центре Киева.

«Уважаемый ЗЕ! Президент! Мы имеем вам сказать: Шоколадка испортилась и завонялась (намек на Петра Порошенко из-за его шоколадной фабрики Roshen — Прим. ФАН), пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло», – говорилось в тексте на билборде.

На баннере помимо текстового обращения были изображены свиньи за колючей проволокой и экс-президент Украины Петр Порошенко в виде Аленки (девочки в платке с обертки одноименной шоколадки).

После появления баннера на место тут же прибыли сотрудники Нацполиции Киева и чиновники горадминистрации столицы. Они потребовали убрать щит. Однако Порядин ответил категорическим отказом, тогда между правоохранителями и сторонниками кандидата в депутаты Рады завязалась драка.

Правохранители пытались скрутить и самого Порядина. В этот момент послышался визг из толпы: «Что вы делаете, это кандидат в депутаты Рады». Правда, полицейских это нисколько не смутило, в ответ послышалось: «И шо?».

Еще один участник драки стал мужчина, кричавший, чтобы полицейские прекратили его бить, потому что инвалид. Инвалида пыталась отбивать от стражей порядка его дама. Когда он наконец вырвался, то объяснил он инвалид, потому что у него не видит правый глаз.

После того, как потасовка прекратилась, Порядин заявил, что полицейские без зазрения совести били инвалида, набросившись на него ввосьмером. Спутница пострадавшего вторила кандидату, уточняя: «И пытались душить!».

«Вы видите, как они (полицейские) поступают. Они выбирают слабую жертву! Видят, что человек с одним глазом и кидаются на него, бьют, пытаются душить. И это в центре Киева» — бушевал Порядин.

К слову, на кадрах записи с месте драки можно видеть, что у мужчины на месте оба глаза, поэтому догадаться о том, что он является инвалидом, представляется весьма проблематичным. Видео уже появилось в Сети. Его распространило издание «Политнавигатор», однако из обилия нецензурной брани, опубликовать ролик представляется нам проблематичным.