Вашингтон, 18 июля. Американские ученые пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа.

Ранее ученые считали, что наиболее важную роль в появлении проблем с сердечно-сосудистой системой имеет «верхнее» давление. Как пишет издание Medicalxpress, «нижнее» давление зачастую игнорировалось. Стало известно, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта.

Как объяснили специалисты, сегодня они пришли к выводу, что систолическая и диастолическая гипертензия одинаково влияют на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80.

Прийти к таким результатам позволил анализ 35 миллионов показаний артериального давления. Специалисты оценили медицинские данные более миллиона человек.

Ранее ученые из Швеции, проведя цикл долгосрочных исследований, выяснили, как можно избежать смерти после перенесенного инфаркта. Итак, чтобы снизить риск летального исхода до минимума, надо быть физически активным, понятное дело – в меру, то есть ровно настолько, насколько позволяет здоровье, и как предпишет врач.

В исследовании приняли участие более 22 тысяч пациентов, перенесших инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы. Добровольцы в ходе опроса указали, как часто они тренировались в течение предыдущей недели.

Уточняется, что в среднем, за 4,2 года умерли 1087 пациентов. При этом риск смерти был выше у тех, кто не был физически активным. Редкие тренировки снижали вероятность смерти на 37%, а постоянные — на 59%.

При этом, что тоже очень важно, как говорят специалисты здравоохранения, перенесшие инфаркт люди должны уделять внимание упражнениям как минимум, два раза в неделю.

Кроме того, «тихие» сердечные приступы могут предшествовать смерти от внезапной остановки сердца, считают медики. Специалисты проанализировали данные о почти шести тысячах жителях Северной Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами. Медики отметили, что при вскрытии у 1322 из почти 6 тысяч человек были обнаружены рубцы на сердце, которые указывают на перенесенный при жизни сердечный приступ. Медики среди симптомов «тихого» сердечного приступа выделили тошноту, чрезмерное потоотделение, расстройство желудка и мышечную боль, головокружение, внезапную усталость, дискомфорт в области груди и онемение ног и рук.