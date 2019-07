Десять человек погибли при пожаре в студии аниме в Японии

Токио, 18 июля. Десять человек, по предварительным данным, сгорели во время пожара в студии аниме в японском городе Киото, их тела были найдены на втором этаже горевшего трехэтажного здания. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Как сообщал ранее телеканал NHK, в общей сложности пострадали примерно 40 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, некоторые до сих пор не пришли в сознание. Отмечалось, что очевидцы слышали взрыв перед возгоранием.

Some sad breaking news: explosion at Kyoto Animation headquarters near Uji. 30 injured, 10 in critical condition according to NHK. pic.twitter.com/RsZyo322TM