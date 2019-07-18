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Десять человек погибли при пожаре в студии аниме в Японии

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Десять человек погибли при пожаре в студии аниме в Японии

Токио, 18 июля. Десять человек, по предварительным данным, сгорели во время пожара в студии аниме в японском городе Киото, их тела были найдены на втором этаже горевшего трехэтажного здания. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Как сообщал ранее телеканал NHK, в общей сложности пострадали примерно 40 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, некоторые до сих пор не пришли в сознание. Отмечалось, что очевидцы слышали взрыв перед возгоранием.

По версии правоохранительных органов города, пожар возник в результате поджога, пишет «Царьград».

Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина специально разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, подозреваемый доставлен в клинику вместе с другими пострадавшими.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», на дороге в Харькове автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу.

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