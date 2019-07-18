Роскачество назвало лучший детский стиральный порошок

Москва, 18 июля. Эксперты Роскачества назвали марку лучшего детского стирального порошка. Чтобы определить этот товар, специалисты протестировали 22 бренда из девяти стран.

Стиральный порошок оценивался по 44 параметрам качества и безопасности. Специалисты Роскачества изучили средства для стирки детских вещей, выпускающиеся под брендами Tide, «Умка», Babyline, Reflect, FREE TIME, BabySpeci, Poshone, meine LIEBE, «Досенька», TOBBI KIDS, «Я родился», Garden, MOLECOLA, «Ушастый нянь», Burti, Frosch, МАРА, «Чайка», «Аистенок», Amway home, Sodasan и «Весенняя нежность».

Оказалось, что все эти порошки соответствуют обязательным требованиям безопасности. Средства для стирки не вызывают раздражения кожи или слизистой глаз, интоксикации и аллергии, а также не нарушают обмен веществ. Концентрация фосфорнокислых соединений во всех порошках составила не более 17%, что соответствует ГОСТу.

Также стиральные порошки прошли тест на потребительские свойства. Специалисты проверили, как бытовая химия для детей отстирывает моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину, причем испытания провели как в лабораторной машине, так и в бытовой. Эксперты отметили, что средства торговых марок «Аистенок», «Ушастый нянь», Free Time, Meine LIEBE и Tide отлично показали себя при удалении сложных пятен.

Кроме того, эксперты проверили, как детские стиральные порошки влияют на ткань. После 25 стирок при 40 градусах посерели только вещи, которые стирали порошком MOLECOLA. Ни одно средство не вызвало желтизну ткани. Также после стирки всеми порошками вещи не меняли размеры, а прочность ткани сохранялась как по длине, так и по ширине.

По итогам всех тестов лидером стал детский стиральный порошок бренда «Ушастый нянь», сообщают «Известия». Он не только оказался безопасным, но и продемонстрировал отличные потребительские свойства.

Проведя испытания, специалисты отметили, что детские стиральные порошки проявили себя лучше, чем универсальные средства, пишет «Вечерняя Москва». Оказалось, что средства для стирки детских вещей лучше удаляют многие виды пятен, не оказывают негативного воздействия на ткань, а также более «лояльны» к элементам стиральной машины.

Эксперты Роскачества призвали обязательно учитывать возраст ребенка при выборе порошка. Специалисты отмечают, что средствами для самых маленьких можно стирать и вещи детей постарше, но не наоборот.

Ранее Роскачество проверило детские молочные смеси. Продукция всех протестированных торговых марок не представляет опасности для здоровья малышей.