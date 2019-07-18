В Госдуме назвали цель фейка СБУ о водителе тягача «Бука» в деле MH17

Москва, 18 июля. В Европейском союзе стали догадываться, что за трагедией Boeing-777 может стоять Украина, и антироссийски настроенным западным политикам это не выгодно. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя фейк СБУ о водителе тягача ЗРК «Бук», из которого, по версии международной следственной группы, был сбит малайзийский самолет летом 2014 года в небе над Донбассом.

Парламентарий назвал цель этого вброса. По его мнению, украинский фейк по теме трагедии, жертвами которой стали 298 человек, — всего лишь попытка Киева принять участие в новом этапе давления на Россию со стороны Запада.

«Все это является прямым следствием того, что антироссийски настроенным европейским политикам, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, просто не выгодно, чтобы вся эта истерия с MH17 ушла в прошлое», — сказал Антон Морозов в комментарии изданию «Политпазл».

По его мнению, в Европе уже начали однозначно догадываться, что к авиакатастрофе, произошедшей пять лет назад, может быть причастна украинская сторона. Однако Запад не прекращает информационную войну против России, считает парламентарий, и именно поэтому в Евросоюзе подхватили историю и теперь «бегут впереди паровоза».

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин назвал вброс Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук», очередным фейком, призванным отвлечь внимание от вины Киева в трагедии MH17. Сенатор Ольга Ковитиди, в свою очередь, резко раскритиковала новые антироссийские вбросы по крушению MH17.

МИД России отметил, что произошедшая пять лет назад трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры. В течение первых же часов с момента трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на якобы причастности России к крушению лайнера. При этом доказательная база ССГ основывалась на весьма сомнительных данных, в том числе информации из социальных сетей.

Раскритиковал расследование крушения Boeing-777 и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.

Напомним, самолет малайзийских авиалиний Boeing-777, выполнявший рейс MH17 по направлению Амстердам — Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек — все пассажиры и члены экипажа воздушного судна.

Международная Совместная следственная группа, которая ведет расследование, заявила, что самолет был сбит из зенитно-ракетной установки «Бук», которая якобы была доставлена в Донбасс с территории России. В сентябре 2018 года Минобороны России обнародовало секретные документы, согласно которым ракета, сбившая Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не ввозилась.

Представитель Cовместной следственной группы заявил, что следствие предъявит обвинения четырем лицам, якобы причастным к трагедии. Речь идет о трех гражданах России и одном украинце.