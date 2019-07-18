СМИ узнали о тайной тюрьме СБУ в мариупольском аэропорту

Москва, 18 июля. СМИ опубликовали документ Службы безопасности Украины (СБУ) о секретной тюрьме батальона «Азов» в аэропорту Мариуполя.

Весной текущего года экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в российской столице снимки, доказывающие существование неофициального пенитенциарного учреждения. Он рассказывал, что тюрьму создали в одном из терминалов воздушной гавани. Осенью 2014 года, по его словам, через нее прошли более 300 человек.

В распоряжении РИА Новости оказалась справка офицера СБУ из Мариуполя Сергея Стеценко. По имеющимся данным, тюрьма существовала по крайней мере до ноября прошлого года, а сама спецслужба работала над пресечением любых утечек информации. При этом нет конкретных доказательств и улик относительно того, что тюрьма перестала существовать.

В справке от 1 ноября 2018 года Стеценко докладывал руководству о контакте с украинским военным — «агентом Рено», — который рассказывал о настроениях в рядах украинской армии. К Рено обратилась жительница Мариуполя с просьбой выяснить судьбу ее сына Игоря 1990 года рождения, бесследно исчезнувшего 3 октября 2018 года. Она рассказала «агенту», что через семь дней после пропажи Игоря ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын находится в аэропорту и его можно выкупить за три тысячи долларов. Стеценко пообещал Рено разобраться в ситуации, приказав «с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных ориентировать Рено на доведение до жительницы информации о несуществовании тюрем на территории воздушной гавани», следует из справки.

Экс-заключенный мариупольской тюрьмы Павел К., который перенес пытки в изоляторе аэропорта, заявил, что убитых хоронили без фамилий — только под номерами. Он полагает, передает издание, что возле тюрьмы могут быть массовые захоронения.