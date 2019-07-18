В России может появиться центр мониторинга оборота алкоголя в Сети

Москва, 18 июля. В России может появиться центр мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете, который будет заниматься поиском и оперативной блокировкой ресурсов по продаже алкоголя.

С таким предложением выступил депутат Государственной думы Виктор Зубарев, направив соответствующие предложения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Депутат отметил, что в России более десяти лет законодательно запрещена продажа алкоголя через онлайн-ресурсы, однако в интернете все еще предлагается множество возможностей приобрести спиртное, сообщает RT.

«Владельцы сайтов и сервисов, предлагающих купить алкоголь через интернет, безнаказанно осуществляют преступную коммерческую деятельность и игнорируют тренды социальной политики государства», — пояснил парламентарий.

По словам члена нижней палаты российского парламента, употребление алкогольной продукции, приобретенное в сети, влечет за собой рост числа число алкогольных отравлений населения.

«Специалисты связывают высокие показатели отравлений и смертности с реализацией неподконтрольного и непроверенного алкогольного продукта через интернет-каналы», — констатировал депутат.

Также Виктор Зубарев обратился к владельцам соцсети «ВКонтакте» и сервиса «Яндекс» с просьбой усилить контроль за блокировкой страниц с рекламой алкогольных онлайн-сервисов, сообщают «Известия».