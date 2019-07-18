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Три энергоблока Калининской АЭС отключились из-за короткого замыкания

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Три энергоблока Калининской АЭС отключились из-за короткого замыкания

Тверь, 18 июля. Три энергетических блока остановлены из-за срабатывания защиты на Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Тверской области, после короткого замыкания, радиационный фон в норме. Об этом в четверг заявил журналистам представитель экстренных служб.

По данным РИА Новости, на Калининской АЭС сработала автоматическая остановка двух энергоблоков по причине короткого замыкания.

Отмечается, что радиационный фон на территории АЭС и вне ее пределов остается в норме.

Как сообщает ТАСС, никаких повреждений оборудования не зафиксировано.

Другие детали в настоящее время выясняются.

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