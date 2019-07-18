Москва, 18 июля. Контроль за ресурсами, нелегально продающими алкоголь в ночное время, необходимо усилить, заявил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Он направил предложения главе Роскомнадзора и руководству «Яндекса» и «ВКонтакте».

В Госдуме предложили блокировать ресурсы по продаже алкоголя ночью. По словам парламентария, нужно блокировать сайты, группы в социальных сетях и контекстную рекламу, а также создать единый центр мониторинга оборота алкоголя в Интернете. По словам Зубарева, Госдума обратилась к «Яндексу» и «ВКонтакте» за помощью в фильтрации подобного контента. Кроме того, было предложено создать отдельный центр мониторинга ситуации.

Как пишет РИА Новости, депутаты обратились в Роскомнадзор, Росалкорегулирование, Генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать продажу алкоголя в ночное время в Сети.

Ранее сообщалось, что продажу пива в ночное время хотят контролировать через штрихкод. Поскольку сейчас специальной маркировкой помечают только крепкий алкоголь, существует проблема контроля ночной продажи пенного напитка.

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов поручил до 1 августа обязать продавцов отправлять данные о продажах пива в ЕГАИС. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что информация о пенном напитке будет поступать в систему с помощью штрихкода, поскольку осуществлять контроль другими методами на данный момент невозможно.

Эксперт уточнил, что сейчас осуществляется контроль только за количеством произведенного пива, но на этапе розницы некоторые объемы теряются, поэтому необходимо разработать единую систему. На данный момент в ЕГАИС приходят данные только о поступлении пенного напитка в магазин. Новые меры учета призваны помочь в борьбе с продажей пива в запрещенное законом время.

Напомним, страдающих алкоголизмом подростков в России стало в два раза меньше. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

По данным ведомства, в 2013 году на 100 тысяч молодых людей приходилось 3,8 случая зависимости от алкоголя. К 2017 году этот показатель снизился до уровня 1,7 случая на 100 тысяч человек. За пять лет число страдающих зависимостью от алкоголя подростков снизилось на 55% — в два раза.

Однако ситуация сложнее обстоит с увлечением молодежи наркотиками. Согласно статистике Минздрава, в 2013 и в 2017 годах показатели остаются на одном и том же уровне — пять случаев на 100 тысяч.

Нарколог Александр Ковтун отметил, что роль в положительной тенденции при решении алкогольного вопроса сыграла политика государства, пропагандирующая здоровый образ жизни. Многие молодые люди увлеклись спортом, однако это не свидетельствует о полном отказе от вредной привычки. Кроме того, вместо спиртного молодое поколение все чаще отдает предпочтение спайсам, курительным смесям, марихуане, что также является серьезной проблемой.

Ковтун подчеркнул, что необходимо как можно раньше рассказывать детям о вреде употребления алкоголя и наркотиков. Он добавил, что весомую роль тут может сыграть и популярность блогеров в Сети.

Ранее в мэрии столицы России сообщили, что москвичи и гости города не смогут купить спиртное вблизи мест проведения мероприятий, посвященных майским праздникам.