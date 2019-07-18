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Археолог из США просит продолжить поиски останков детей Николая II

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Археолог из США просит продолжить поиски останков детей Николая II

Вашингтон, 18 июля. Научный сотрудник из США Петр Сарандинаки, который также инициировал археологические раскопки в Перми на вероятном месте расстрела великого князя Михаила Романова, призывает к поиску останков двух детей российского императора Николая II — царевича Алексея и великой княжны Марии.

«Мы должны найти больше останков Алексея и Марии», — заявил американский эксперт.

Он отметил, что лишь 44 костных фрагмента тел детей последнего российского императора были обнаружены на месте раскопок. Сарандинаки указал на то, что нужно проверить оставшуюся часть поляны, где были ранее найдены захоронения, чтобы удостовериться в том, что останков больше нет, сообщает РИА Новости.

Сарандинаки в течение многих лет занимается поисками останков царской семьи. На сегодняшний день он возглавляет группу российских и американских археологов, занимающихся раскопками в Перми.

Николай II и его семья были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II и его родственников к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Северной столицы. Четыре года назад сотрудники СКР возобновили расследование дела о гибели Романовых.

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