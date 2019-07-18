Киев, 18 июля. Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник главы Украины Сергей Шефир. По его словам, Киев демонстрирует первые шаги: развел войска в Станице Луганской. По его словам, Украина намерена возобновить Минский процесс, «построить мост». В команде Зеленского заявили о стремлении добиться переговоров с Путиным.

«Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», — сказал он.

В интервью изданию LB.ua помощник главы Украины подчеркнул, что Москва тоже готова к диалогу, так как «ее граждане устали от ситуации в Донбассе».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе. При этом он указывал на трудности, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи, включая формирование нового правительства в Киеве.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Минске. Видеообращение, в котором Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске, было опубликовано на его официальной странице в Facebook. На повестку Зеленский предложил вынести положение дел в Донбассе и крымский вопрос (Киев не признает результатов референдума 2014 года, по итогам которого крымчане единогласно приняли решение выйти из состава Украины. — Прим. ФАН). По мнению Зеленского, участвовать в этой встрече также должны: президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко понравилось предложение Зеленского, потому что он «уже давно стремится играть роль миротворца» и давно хочет подключиться к переговорам. При этом эксперт отметил, что Зеленский, делая подобные заявления, просто стремится «всем понравиться» и делает «только вот такие общие заявления».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.