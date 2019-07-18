Премьер Саксонии призвал отменить санкции против России

Дрезден, 18 июля. По мнению председателя правительства немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кретшмера, следующим шагом после возвращения России в ПАСЕ должно стать снятие со страны санкций.

Размышлениями на тему германский политик поделился в большом интервью информационному агентству dpa, выдержки из которого публикует немецкое издание Die Welt.

Как считает Михаэль Кретшмер, разрешение внутреннего конфликта на востоке Украины чрезвычайно важно, однако ныне существующие санкции против России не будут способствовать делу урегулирования вопроса.

К тому же, напомним, наша страна не является стороной разногласий в соседнем государстве, о чем не раз подчеркивали и российские политики, и руководство Российской Федерации.

Таким образом немецкий политик, притом уже не в первый раз, призывает Европейский союз отметить всяческие ограничительные мероприятия в отношении Москвы, как ни к чему не приводящие.

«Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток — 2». Следующим шагом должно быть снятие санкций», — резюмировал Кретшмер.

Как напоминает RT, отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во «вмешательстве» и ввел против нее санкции, Кремль принял ответные меры.

Пять лет назад российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Москва приостановила своей участие в заседаниях организации. В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.