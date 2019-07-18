Москва, 18 июля. Совместная следственная группа (ССГ), которая вела дело о крушении малайзийского Boeing-777, подставила Украину. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, спустя пять лет после авиакатастрофы, ничего не изменилось, так как сразу было ясно, что Россия не имеет никакого отношения к этой трагедии. Сейчас же непричастность РФ к крушению рейса МН17 еще более очевидна, поскольку с 2014 года общественности представили несколько неопровержимых доказательств этого факта. При этом западные следователи, которые упорно продолжают обвинять Россию в крушении, сами же представили данные, опровергающие их заявления.

Лица, занимавшиеся расследованием авиакатастрофы, по собственной «дурости» предоставили заводские номера ракеты, которая сбила малайзийский Boeing. Эти данные указывают на то, что снаряд был приписан к 223-му зенитно-ракетному полку, дислоцирующемуся во Львовской области.

Кроме того, Мураховский отметил, что следственная группа, выдвигающая обвинения против России, по какой-то причине не предоставляет данные со спутниковых снимков США, а также информацию, собранную украинскими средствами радиотехнического контроля. Эксперт подчеркнул, что спутники SBIRS в состоянии отследить пуски не только тактических ракет, но и зенитных ракет средней и малой дальности.

«Ракета 9М317 явно была бы зафиксирована. Мы, кстати, свои данные радиотехнического контроля представили. Никаких опровержений не последовало», — напомнил Мураховский.

Также военный эксперт отметил, что пусковая установка вряд ли смогла бы самостоятельно сбить пассажирский самолет, поскольку для этого потребовались бы радиолокационное обнаружение и машина управления. Дело в том, что самоходная установка, которая якобы сбила Boeing-777, способна сканировать назначенный ей сектор лишь в весьма узком диапазоне как по высоте, так и по азимуту, пишет «ПолитЭксперт». Чтобы поразить цель, установке необходимо получить данные по наводке и запрос ответчика «свой-чужой». По словам эксперта, в теории при сочетании определенных факторов попадание возможно, но реализовать это на практике весьма маловероятно.

«Это несмываемое пятно на голландском правосудии», — заключил Мураховский.

Напомним, крушение рейса МН17 в Донбассе произошло 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Сразу после авиакатастрофы в ней безосновательно обвинили Россию. При этом следователи не учли массу доказательств, представленных российской стороной.

Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад был недоволен результатом расследования ССГ. ОН подчеркнул, что расследование крушения МН17 изначально было политизированным и антироссийским. Мохамад напомнил, что западные следователи обвинили РФ в авиакатастрофе еще до изучения материалов дела.