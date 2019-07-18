Берлин, 18 июля. Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, об этом рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает пресс-служба МИД.

В городах Германии Кенигсвинтер и Бонн 18–19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума «Петербургский диалог». В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств обеих стран.

Как уточнил Маас, несмотря на то, что у Берлина и Москвы мнения по многим вопросам разные, диалог необходим. Длительного мира в Европе не добиться без сотрудничества с Россией, заявили в МИД Германии.

«Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики. И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать», — сказал Маас.

Он добавил, что обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым сохранение ядерной сделки с Ираном, будущее контроля над вооружениями и ситуацию на востоке Украины.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отношения России и Италии особенными, что позволило двум государствам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях рестрикций и ответных ограничений.

«С Италией нас связывают действительно особенные, давно сложившиеся отношения. Мы продолжаем непрекращающуюся работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах», — заявил глава РФ.

Путин обратил внимание на то, что Москва ценит «накопленный капитал взаимного доверия и партнерства».

При этом глава государства напомнил, что рестрикции РФ на санкционную политику Рима — зеркальный ответ. По его словам, «российские меры носят частичный характер» и в целом не являются преградой для благополучного развития сотрудничества в области производства и инвестиций.

Российский президент выразил надежду, что в перспективе в Европе победит «здравый смысл». Он уверен в том, что первый шаг по снятию антироссийских санкций должен сделать Европейский союз, который и стал инициатором такой политики. В этом случае, подчеркнул он, РФ отменит зеркальные меры.

Путин указал на то, что подавляющее большинство в политических кругах Италии «разделяет убеждение о необходимости хороших отношений с РФ».

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что Рим работает над всеобъемлющим конструктивным диалогом для преодоления антироссийских санкций.