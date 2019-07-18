СМИ узнали о планах Минтранса установить штрафы до 10 тыс. руб. за неоплаченный проезд

Москва, 18 июля. Министерство транспорта РФ предлагает установить для водителей штрафы в размере от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам. Об этом говорится в подготовленном ведомством законодательном проекте.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», санкции собираются ввести в рамках подготовки к запуску в России системы freeflow, позволяющей водителям автоматически оплачивать проезд по платным шоссе с помощью транспондера, не делая остановку на специальных пунктах. Ожидается, что она появится на строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

По данным газеты, штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении в четыре раза больше — 10 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут видеокамеры на пунктах взимания платы.

Отмечается, что Минтранс также разработал регламент оплаты проезда, учитывающий систему freeflow. Если водитель, въезжая на платный участок дороги, не имеет достаточно денег для оплаты, оператор «формирует в отношении автомобиля или пользователя информацию о задолженности», которая может быть оплачена в течение пяти последующих дней. В том случае, если штраф за указанное время не оплачен — выписывается штраф.

На сегодняшний день водитель, попытавшийся въехать на платный участок без оплаты проезда, может быть оштрафован за игнорирование красного сигнала светофора, традиционно размещаемого на пунктах оплаты. Если авто сносит шлагбаум, сотрудники ГИБДД оформляют дорожно-транспортное происшествие.