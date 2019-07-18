Зеленский решил упростить получение гражданства Украины. События дня. ФАН-ТВ

Импичмент Трампа Нет отставке Трампа! Конгресс США высказался против резолюции по импичменту главы Белого дома. Против рассмотрения этого вопроса выступили 332 конгрессмена, за проголосовали 95. Однако это не значит, что о резолюции забудут, ее лишь временно отложили. Об импичменте Трампа начал говорить Эл Грин. Он считает, что глава Белого дома совершил множество преступлений. Среди них и расистские комментарии. Ранее президента страны обвинили в расизме. Конгресс принял резолюцию, осуждающую «твит» Трампа о демократах-выходцах из других стран. Он посоветовал им не лезть в миграционную политику Вашингтона, а все проблемы решать на исторической родине.

Исключение Турции из F-35 Незаконный шаг, который скажется на отношениях Турции и США. Так об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 высказались в МИД страны. Но Штаты, видимо, не считают, что это на что-то повлияет. Американские власти уже заявили, что продолжат сотрудничать с Турцией. И они высоко ценят двусторонние отношения. Напомним, новые ограничения Вашингтон ввел из-за поставок в Анкару российских С-400. Контракт наша страна и Турция заключили еще в 2017 году. Но это не понравилось США. Штаты настаивали, чтобы Анкара отказалась от поставок, и вместо С-400 приобрела американские комплексы Patriot.

Упрощение предоставления гражданства на Украине Владимир Зеленский поручил МИД упростить предоставление украинского гражданства. Второй паспорт смогут получить этнические украинцы из других стран. Это явный ответ на российский указ. Накануне Владимир Путин подписал документ, который увеличивает число украинцев, которые могут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Это все жители ДНР и ЛНР. Однако в офисе Зеленского отметили, что наш указ «создает дополнительные препятствия» на пути к деэскалации конфликта в Донбассе.