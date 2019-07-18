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В сенате США призвали ФБР разобраться со «старящим» приложением FaceApp

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В сенате США призвали ФБР разобраться со «старящим» приложением FaceApp

Вашингтон, 18 июля. Член сената американского конгресса, демократ Чак Шумер обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с российским фотоприложением FaceApp.

По мнению парламентария, для американских пользователей использование программы, разработанной российским предприятием Wireless Lab, может привести к неким «последствиям».

«Будет очень удручающе, если щепетильная личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США», — говорится в письме сенатора в ФБР и ФТК.

По мнению Чака Шумера, функционал приложения FaceApp может представлять собой «риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан».

Член верхней палаты парламента США опасается, что разработчики программы с неким злым умыслом смогут воспользоваться фотографиями, которые загружают в приложение пользователи.

«Факт расположения FaceApp в России поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран», — отметил сенатор.

Добавим, что ранее представители компании Wireless Lab заявили, что в сервера поступают только те фотографии, которые выбирают сами пользователи, при этом большая часть изображений стирается в течение двух суток после загрузки.

В сенате США призвали ФБР разобраться со «старящим» приложением FaceApp

В свою очередь журналисты газеты The New York Times опросили экспертов в области компьютерной безопасности, которые сочли тревогу сенатора Шумера преувеличенной, сообщает RT.

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Источник: ТАСС
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