Поляк с огромным зонтом подрался с украинскими мигрантами и «отправил» их на родину

Варшава, 18 июля. Видеоролик перепалки и последовавшей за ней драки между польским фермером и украинскими мигрантами опубликовали в Сети. Видео размещено в сообществе «Украинский мигрант» в социальной сети Facebook.

На кадрах запечатлено, как гражданин Польши с огромным синим зонтом в руке приходит на поле с теплицами, где трудятся украинские мигранты. Работодатель орет на них, а когда замечает, что одна из работниц снимает его на камеру мобильного телефона, выбивает гаджет из ее рук.

На замечания работников польский фермер начинает в ответ хамить и нецензурно ругаться, предлагая отправиться на родину, а затем между ними возникает небольшая потасовка.

Согласно официальной информации министерства социальной политики Украины, каждый год на сезонные работы за рубеж отправляется до девяти миллионов граждан страны. При этом в течение последних лет эти статистические показатели существенно выросли, создавая экономические проблемы на самой Украине. Примерно 20% населения страны ежегодно уезжает на заработки в соседние государства. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.