Климатолог предупредил жителей России об аномальной жаре

Москва, 18 июля. Экстремальные климатические изменения ждут жителей России в ближайшие пять лет. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

Климатолог отметил высокую вероятность установления аномально жаркой погоды в каком-либо из российских регионов. По его словам, похожая ситуация с климатом сложилась в 2010 году. Сказать более точно, где именно произойдут погодные изменения, специалисты пока не могут. Скорее всего, преобразование климата ждет либо жителей Сибири, либо европейской части России, сообщает Deita.ru.

По словам ученого, аномально жаркая погода в каком-либо из регионов РФ может установиться в связи с приходом блокирующего антициклона. Чернокульский отметил, что в Европе в этом году было очень жарко, а столбики термометров поднимались до 42-44 градусов, при этом в России по-прежнему достаточно холодно. Как пояснил климатолог, все эти погодные изменения являются частью одного процесса.

«Когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода. В ближайшие 5 лет такое в России точно случится», — сказал ученый телеканалу «Звезда».

Также Чернокульский подчеркнул, что аномальные климатические изменения не приведут к глобальной мировой катастрофе, пишет «ФедералПресс». По словам ученого, опасаться наступления ледникового периода точно не стоит.

Комментируя ситуацию с глобальным потеплением, климатолог заявил, что главной проблемой здесь является бездействие общества. По его словам, мир не особо активно старается, чтобы остановить глобальное потепление.

Ранее ученые назвали наиболее «вредные» для климата российские леса. Оказалось, что леса Чукотки, Тывы, Магаданской и Волгоградской областей выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают. Это ускоряет климатические изменения.