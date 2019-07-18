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Россия

Минобороны показало на видео пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море

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Минобороны показало на видео пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море

Москва, 18 июля. Оборонное ведомство Российской Федерации разместило на своем YouTube-канале кадры пусков крылатых ракет «Москит» кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японском море.

Отмечается, что в военных учениях принимали участие эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24. В назначенное время ракеты ликвидировали мишень, расположенную на расстоянии 60 километров.

П-270 «Москит» — это сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой. «Москит» предназначен для устранения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия современными и перспективными средствами врага.

Ранее сообщалось, что уничтоженная цель имитировала корабль условного соперника. Удар крылатыми ракетами «Москит» был осуществлен кораблями Приморской флотилии. В тренировочных учениях также были задействованы два истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолет-разведчик А-50.

Месяц назад противолодочные корабли ТОФ ликвидировали подводную лодку условного противника в Японском море.

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