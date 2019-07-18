В МИД указали на приверженность России выполнению международных соглашений по климату

Москва, 18 июля. Россия привержена выполнению международных соглашений по климату. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

«По климатической проблематике. Наша страна привержена выполнению договоренностей в рамках международных соответствующих соглашений, в том числе Парижского соглашения», — заявил Панкин.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что для борьбы с изменением климата необходимо создавать и внедрять природоподобные технологии, а также опираться на скоординированные реалистичные действия.

Напомним, что в декабре 2015 года 194 страны подписали Парижское соглашение по климату. Оно включает мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Согласно документу, страны должны снизить выбросы, а также принять меры по технологическому перевооружению.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается откровенный популизм вместо разговора по существу по проблемам экологии и климата. Он напомнил, что миллионы людей не имеют доступа к чистой воде, образованию, а также к другим плодам цивилизации, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская назвала наиболее «вредные» для российского климата леса. По ее словам, на Чукотке, в Тыве, а также в Магаданской и Волгоградской области леса не успевают накапливать углерод, выбрасывая большое количество СО2. Это связано с лесными пожарами и вырубкой.