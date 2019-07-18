Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

В Сирии выросло число желающих изучать русский язык

49
0 Оставить комментарий

В Сирии выросло число желающих изучать русский язык

Дамаск, 18 июля. Преподаватели высших учебных заведений Сирийской Арабской Республики рассказали, что среди местных жителей стало больше тех, кто желает изучать русский язык.

По словам специалистов, для одних слушателей курсов – это профессиональная необходимость, для того, чтобы работать на предприятиях, которые развивают деловые отношения с российскими компаниями.

Впрочем, немало и тех граждан, которые, изучая русский язык, могут в дальнейшем изучать нашу страну, знакомится с ее культурой, историей и обычаями.

«Россия нам очень помогает. Я просто хочу больше знать о вашей стране. Читать русскую литературу, знать культуру. Мне это интересно», — рассказал журналистам один из посетителей курсов русского языка.

К слову, в настоящее время изучение русского языка входит в программу обучения в высших учебных заведениях в крупнейших городах Сирийской Арабской Республики — Дамаске, Латакии, Алеппо.

В одних вузах изучение русского языка проходят факультативно, в других — в рамках официальной программы. Правда, элементарный курс русского языка в университете Алеппо, например, занимает всего 63 учебных часа.

«Безусловно, надо объяснять на арабском на первом этапе, потому что у них мало лексики, они не знают грамматику вообще. Это постепенно», — рассказал журналистам завотделением русского языка факультета университета Алеппо.Мустафа Усман.

«Для наших студентов нет трудностей в произношении русских звуков, потому что много похожих есть в арабском языке», — уточнил преподаватель.

В Сирии выросло число желающих изучать русский язык

Как напоминает «Газета.ru», изучением русского языка занимаются и сирийские дети. Например, песни на русском исполняет детский ансамбль из Латакии, гастролирующий по всей стране.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров