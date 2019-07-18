Определены наиболее «вредные» для климата российские леса

Москва, 18 июля. Леса Чукотки, Тывы, Магаданской и Волгоградской области выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, ускоряя изменение климата. Об этом рассказала РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.

По ее словам, каждый год страны мира подают данные о балансе парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. На основании этой информации принимаются решения по предотвращению глобального потепления.

Россия остается мировым климатическим донором из-за способности лесов поглощать СО2. Однако в четырех регионах леса не «забирают» СО2, а выбрасывают.

«По оценкам для 2017 года исключение составляли леса четырех регионов: Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Магаданская и Волгоградская области, однако вклад этих регионов в общий баланс СО2 незначителен», — заявила Анна Романовская.

По ее словам, большие выбросы СО2 в лесах Тывы, Магаданской области и Чукотки, которые перекрывают показатели поглощения, связаны с тем, что из-за пожаров и вырубок лес не успевает накапливать углерод. Скорость роста леса в этих регионах маленькая.

«Эти три региона из года в год являются источниками выбросов СО2. Скорее всего ситуация будет сохраняться, если не удастся сократить площади лесных пожаров»,— отметила Романовская.

Она подчеркнула, что в Волгоградской области наибольшую негативную роль сыграли рубки леса. В других регионах леса выступали в качестве поглотителей СО2.