Опубликованы первые фото обновленного Hyundai Solaris

Москва, 18 июля. Китайский портал Autohome опубликовал фотографии обновленного Hyundai Solaris, продающегося в КНР под названием Verna.

Судя по опубликованным снимкам, внешний облик Hyundai Solaris изменится довольно существенно, рейсталингу подверглись в основном передняя и задняя части кузова. Решетка радиатора стала «трехмерной», получив соответствующий рисунок. Фары стали ощутимо больше и приобрели усложненную форму. Задние фонари, уменьшившись по высоте, растянулись на всю ширину кузова и смыкаются у самого логотипа Hyundai. Номерной знак крепится не на бампер, а на крышку багажника.

Китайский портал не выложил ни одной фотографии салона обновленной модели, неизвестно также как изменились технические параметры одного из самых популярных в России седанов. Как ожидается, Hyundai Solaris сохранит базовый бензиновый мотор объемом 1,4 литра и мощностью в 100 лошадиных сил.

Обновленный Hyundai Verna появится на китайском рынке до конца нынешнего года. Информации о появлении модели на российском рынке пока не сообщается.

Напомним, Hyundai Solaris представляет собой локализованную версию автомобиля Hyundai Accent, адаптированную для использования в России. Прототип модели был представлен в 2010 году, а спустя полгода автомобиль начали производить серийно. В данный момент выпускается второе поколение Hyundai Solaris, продажа которого стартовала в феврале 2017 года.

Отметим, с момента появления на российском рынке Hyundai Solaris установил ряд рекодов. В частности, больше ни одному из иностранных брендов не удавалось реализовать в России полмиллиона автомобилей за четыре с половиной года.