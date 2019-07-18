Коллекторы рассказали, какое количество кредитов должно приходиться на заемщика

Москва, 18 июля. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал оптимальное количество кредитов в России на заемщика.

Размышлениями на тему эксперт поделился в интервью РИА Новости, уточнив, что в любом случае платежная нагрузка по кредитным обязательствам должна быть соразмерна доходу.

«Формулы «благополучия» не существует. Однако определенно точно, что количество кредитов должно находиться условно в пределах двух на одного заемщика», — пояснил глава НАПКА.

Эксперт считает, что в случае стабильного заработка гражданин России в состоянии обслуживать такое количество открытых кредитных договоров без негативных для себя последствий.

«Риски начинаются там, где количество открытых кредитов превышает три», — уточнил Мехтиев.

Кроме того руководитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств России рассказал, как в идеале надо распределять собственный бюджет, чтобы можно было откладывать на «черный день».

«50% бюджета должны составлять обязательные платежи, в том числе, на еду, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплату мобильного телефона, обучение, в идеале именно сюда должна входить и оплата кредита», — заявил Мехтиев.

При этом на развлечения и на покупки предметов обихода должно уходить не более трети бюджета, а пятую его часть в идеале необходимо направлять на сберегательный счет в банке.

Как напоминает «Газета.ru», по информации Центрального банка России, общий портфель розничных кредитов в стране за год вырос на 23,5% и на 1 июля 2019-го составил 16,3 триллиона рублей.