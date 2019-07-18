Названы самые фотографируемые места в мире

Москва, 18 июля. Специалисты сервиса «Облако.Mail.ru» составили рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира. Его возглавила Эйфелева башня.

Для оценки наиболее фотогеничных мест на планете использовалась технология компьютерного зрения. Специалисты выяснили, что кроме Эйфелевой башни в Париже наиболее популярны Колизей и Фонтан Треви в Риме, сообщает РИА Новости.

Также путешественники любят фотографироваться в Барселоне у Храма Святого Семейства, в Париже у Собора Парижской Богоматери и рядом с Йенским мостом. На седьмом месте рейтинга — Пьяцца-дель-Дуомо в Италии, восьмое место занимает Миланский собор в Италии, на девятом месте — Бурдж-Халифа в ОАЭ, на десятом месте расположилась достопримечательность Санта- Мария-дель-Фьоре, она находится в итальянской Флоренции.

Наиболее часто в России фотографируется около Собора Василия Блаженного и на Красной площади в Москве, а также на Дворцовой площади и в садах Петергофа в Петербурге. Также очень популярна казанская мечеть Кул-Шариф.

В белорусской столице любят делать снимки рядом с Национальной библиотекой, костелом Святого Симеона и Святой Елены, а также в минском зоопарке. В Баку популярны Нагорный парк, «Пламенные башни» , а также культурный центр Гейдара Алиева. В Ереване чаще всего фотографируют Национальный исторический музей Армении, Музей геноцида армян, «Поющие фонтаны» и Площадь Республики.

Отметим, что в Германии самыми популярными местами являются Дрезденский Цвингер, а также достопримечательности Мюнхена — Новая ратуша и Мариенплац. В Турции путешественники предпочитают фотографировать площадь Султанахмет, Голубую мечеть и Собор Святой Софии — все эти достопримечательности расположены в Стамбуле.

Ранее Ассоциация туроператоров России выяснила, что в первом квартале 2019 года больше всего туристов в Россию приехало из Украины — 1,7 млн человек. На втором месте — путешественники из Казахстана, их было 870 тысяч человек, на третьем месте — 635 тысяч туристов из Узбекистана.