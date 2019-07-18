Уфолог рассказал, где в РФ могут находиться объекты по изучению инопланетных технологий

Москва, 18 июля. Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал, где на территории России могут находиться аналоги так называемой «Зоны 51».

Размышлениями на тему специалист в области исследовательской дисциплины, занимающейся изучением феномена неопознанных летательных объектов, поделился в интервью РИА Новости.

«Я не собирал такую информацию. На уровне слухов — что-то в Мытищах, что-то на Урале, что-то за Уралом, что-то в Крыму… Но никакой конкретики у меня нет», — заявил Олег Курбатов.

Уфолог добавил, что достоверной информации по поводу существования российских аналогов американской базы «Зона 51», где по слухам изучают контакты с НЛО, у него нет, однако полностью исключать их существование нельзя.

«Что-то, конечно, обязано быть. Есть в сети номера воинских частей, которые вроде как собирают информацию, ведут работы. Не вижу смысла относиться серьезно, пока нет достаточно информации», — резюмировал учредитель Русского уфологического общества.

Как сообщает «Газета.ru», ранее стало известно о том, что в социальной сети Facebook была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы «Зона 51».

К слову, на предполагаемый «штурм» уже записались 1,5 миллиона человек, еще более миллиона сообщили, что «интересуются» этим мероприятием. Акция запланирована на 20 сентября 2019 года.

Напомним, что в январе этого года уфолог из Тайваня Скотт Уоринг сообщил, что заметил «базу инопланетян», просматривая космическое пространство с помощью приложения Google Sky.