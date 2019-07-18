Столтенберг рассказал о реакции НАТО в случае нападения РФ на члена альянса

Нью-Йорк, 18 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае нападения РФ на одного из членов альянса отреагируют все участники НАТО.

Выступая на форуме по безопасности в американском Аспине (штат Колорадо), Столтенберг выразил уверенность в солидарной реакции всех членов НАТО на нападение России на одного из них. Генсек заявил об этом, отвечая на вопрос, уверен ли он, что все участники альянса готовы соблюдать статью устава о коллективной самообороне. Руководитель НАТО ответил утвердительно и привел несколько аргументов в подтверждение своей позиции.

«Принцип «один за всех и все за одного» прописан в договоре. Все страны-участники заявляют о приверженности этому принципу снова и снова. Войска США дислоцированы на восточном фланге альянса и впервые в истории — в Норвегии. Имеются также германские, французские войска и войска других стран НАТО, которые дислоцированы и находятся в боевой готовности в этой части альянса», — рассказал генсек.

Как отметил Столтенберг, «нет более наглядного способа демонстрации солидарности НАТО, чем размещение войск в наиболее уязвимых частях альянса».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, сравнивая военные расходы России и НАТО, сообщил, что РФ в 2018 году потратила на военные нужды менее 50 млрд долларов, тогда как военный бюджет НАТО за тот же период составил около одного триллиона долларов. По словам министра, такие расходы являются ничем не оправданными, а военное присутствие альянса у границ России и Белоруссии ведет к росту военно-политической напряженности.

Лавров подчеркнул, что отношения НАТО и России сегодня находятся в глубоком кризисе, но диалог можно и нужно вернуть в конструктивное русло.