Столтенберг рассказал о роли Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400

Нью-Йорк, 18 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция будет играть важную роль в ПВО альянса и после покупки российских С-400.

С таким заявлением Столтенберг выступил на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.

«С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса, но Турция по-прежнему может быть ее частью с точки зрения других возможностей», — отметил генсек.

Столтенберг отметил, что Турция останется частью интегрированной системы ПВО НАТО, поскольку располагает самолетами, радиолокационными станциями и другими возможностями для противовоздушной обороны альянса. По его словам, Анкара ведет переговоры с Францией и Италией по закупке у них систем ПВО.

Генсек подчеркнул, что ни одна из стран, входящих в НАТО, не выступала за исключение из альянса Турции в связи с покупкой российских С-400.

«Турция — важный член НАТО. Никто из союзников не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга», — сказал он.

Между тем, как отметил Столтенберг, внутри альянса «имеются разногласия относительно С-400».

«Пока этот вопрос не решен, нужно свести к минимуму негативные последствия», — добавил генсек.

Напомним, контракт на сумму 2,5 млрд долларов на поставку Турции двух дивизионов российских комплексов ПВО С-400 был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году. Первые поставки вооружений начались на минувшей неделе.

Против реализации соглашения активно выступают США и НАТО. Вашингтон в ответ на шаг Турции исключил ее из программы по созданию новейшего истребителя F-35.