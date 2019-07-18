Трамп иронично высказался о голосовании по импичменту

Вашингтон, 18 июля. Президент США Дональд Трамп рассказал, как относится к голосованию по импичменту в нижней палате американского парламента.

Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома по традиции поделился со своими читателями в личном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, назвав происходящее «самым смешным проектом» в жизни.

«Палата представителей конгресса США только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту», — сначала подвел итоги голосования по отстранению его от должности Трамп.

«Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать. Нельзя позволять этому случиться снова с другим президентом США», — резюмировал американский лидер.

Так, ранее стало известно о том, что большинство в нижней палате парламента США проголосовало против рассмотрения резолюции по импичменту Дональда Трампа. Свои голоса за то, чтобы отложить резолюцию, отдали 332 конгрессмена.

Напомним, что в начале недели члены Демократической партии США обрушились с критикой на хозяина Белого дома Дональда Трампа за его высказывания в отношении женщин-демократок.

Дело в том, что в воскресенье американский президент, как это водится, написал в своем аккаунте в Twitter очередной пост, который, собственно, и вызвал недовольство у демократов.

Трамп предложил женщинам-политикам «поехать обратно» в страны, уроженками которых они являются, и «помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали», сообщает «Газета.ru».