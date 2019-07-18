Пушков отреагировал на заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Москва, 18 июля. Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в стране может произойти техногенная катастрофа после прекращения транзита российского газа.

«Таким образом, ставка Нафтогаза на газовую войну и на победу в ней — чистая авантюра. Украине нужна не газовая война, а газовый мир с Россией», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, Украина перестала покупать газ у «Газпрома» с ноября 2015 года. Она использует купленное по реверсу голубое топливо из Польши, Венгрии и Словакии. Эти поставки обходятся значительно дороже прямой покупки российского газа. Из-за этого тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на природный газ, значительно возросли на Украине. Контракт на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истечет в конце 2019 года.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что страну ждет техногенная катастрофа после утраты транзита российского газа. По его словам, это будет связано с уменьшением давления в газопроводах страны. Чтобы система функционировала нормально необходимо обеспечить давление не менее 45 млрд кубометров газа, однако сейчас Киеву приходится закупать 10,5 млрд кубометров голубого топлива, чтобы поддерживать эти показатели.

«С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — считает бывший министр.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что если Москва и Киев не подпишут соглашение по транзиту российского газа, то ГТС страны «превратится в груду металлолома», сообщает «Газета.ru».

Отметим, «Нафтогаз» пытался продать свою долю в ГТС Украины иностранным партнерам, однако они не согласились на такую сделку. В основном это связано с изношенностью системы на 60%. В 2010 году модернизацию ГТС страны оценивали в 7 млрд долларов.