Столтенберг оценил возможность исключения Турции из НАТО

Вашингтон, 18 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что ни одна страна – член Североатлантического альянса не поднимала вопрос об исключении Турции из союза после приобретения у России систем С-400.

С заявлением на тему руководитель военного блока выступил на форуме по безопасности, который проходит в американском Колорадо, уточнив, что Анкара продолжит играть важную роль в альянсе.

«Турция — важный член НАТО. Никто из союзников по Североатлантическому альянсу не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга», — пояснил Йенс Столтенберг.

По словам руководителя военного блока, Турция продолжит играть значимую роль с точки зрения обеспечения противоракетной и противовоздушной обороны военного блока.

«У них есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей системы противовоздушной и противоракетной обороны», — добавил генсек НАТО.

При этом Столтенберг не стал отрицать, что у руководства альянса и правительства Турции есть значительные разногласия по поводу приобретения Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400.

«Пока этот вопрос не решен, нам нужно свести к минимуму негативные последствия», — резюмировал генеральный секретарь НАТО.

Как напоминает «Газета.ru», Россия и Турция заключили контракт на поставку ЗРС С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого Анкара получит полковой комплект. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.