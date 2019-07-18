Лавров назвал главную задачу российских военных в Сирии

Москва, 18 июля. Договоренности между Москвой и Дамаском о присутствии российский военных в Сирии носят бессрочный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что военные из РФ находятся в САР по приглашению властей этой страны. Договорно-правовая база, которая регулирует военное присутствие российских военных, была сформирована в конце 2016 года.

«Договоренности носят бессрочный характер, внесение в них каких-либо изменений находится в компетенции профильных ведомств двух стран», — заявил Сергей Лавров.

По его словам, главная задача нахождения российских военных на территории Сирии — борьба с терроризмом. Министр подчеркнул, что эта проблема рано или поздно должна быть решена.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) было объявлено в конце 2017 года. Зачистки от террористов проходят в отдельных районах страны.

В настоящий момент в Сирии продолжается возвращение беженцев, а также восстановление городов. На первый план выходит политическое урегулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.