Конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии

Вашингтон, 18 июля. Американский конгресс заблокировал решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Саудовской Аравии.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепартаменту одобрить 22 незавершенные сделки на общую сумму в 8,1 млрд долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Целью поставок вооружений называлось «противодействие Ирану». Сделка с Саудовской Аравией предусматривала сборку высокоточного оружия на территории страны.

Большинство членов американского конгресса высказались против решения администрации США поставлять вооружения ближневосточным странам. Как ожидается, Белый дом наложит вето на эту резолюцию.

Согласно американскому закону о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут принимать такое решение в крайнем случае, не дожидаясь обязательного 30-дневного рассмотрения конгрессом планируемых сделок, как это было сделано в этот раз.

Пятого июня американские сенаторы потребовали от администрации США отозвать принятое решение о завершении 22 сделок по поставке вооружений без рассмотрения их в конгрессе. В случае отказа сенаторы предупреждают, что могут аннулировать действующие разрешения на продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также «лишить администрацию возможности обходить конгресс при поставках оружия в будущем».

Ранее «Известия» сообщили, что Россия предложила Саудовской Аравии проект атомной электростанции средней мощности. Ранее две страны подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома.