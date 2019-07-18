Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии

47
0 Оставить комментарий

Конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии

Вашингтон, 18 июля. Американский конгресс заблокировал решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Саудовской Аравии.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепартаменту одобрить 22 незавершенные сделки на общую сумму в 8,1 млрд долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Целью поставок вооружений называлось «противодействие Ирану». Сделка с Саудовской Аравией предусматривала сборку высокоточного оружия на территории страны.

Большинство членов американского конгресса высказались против решения администрации США поставлять вооружения ближневосточным странам. Как ожидается, Белый дом наложит вето на эту резолюцию.

Конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии

Согласно американскому закону о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут принимать такое решение в крайнем случае, не дожидаясь обязательного 30-дневного рассмотрения конгрессом планируемых сделок, как это было сделано в этот раз.

Пятого июня американские сенаторы потребовали от администрации США отозвать  принятое решение о завершении 22 сделок по поставке вооружений без рассмотрения их в конгрессе. В случае отказа сенаторы предупреждают, что могут аннулировать действующие разрешения на продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также «лишить администрацию возможности обходить конгресс при поставках оружия в будущем».

Ранее «Известия» сообщили, что Россия предложила Саудовской Аравии проект атомной электростанции средней мощности. Ранее две страны подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров