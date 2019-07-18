Лавров увидел в отношениях между Россией и Германией положительную динамику

Москва, 18 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с Германией.

По его словам, в отношениях между странами наблюдается положительная динамика. Лавров напомнил, что от антироссийских санкций страдают сами страны ЕС, в бюджет которых не поступают деньги, а также не создаются десятки тысяч рабочих мест.

«Начавшееся осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект, «жизнь берет свое». Поэтому в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика», — заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия и Германия продолжают сотрудничать в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. По его словам, контакты на межрегиональных и межмуниципальных уровнях также играют важную роль.

Российский министр подчеркнул, что улучшение взаимоотношений между странами зависит от усилий с обеих сторон, и выгода для продолжения этого процесса взаимна.

«Что касается ответа на вопрос: «Кто и что мог бы сделать», то он, на наш взгляд, должен оставаться предметом обсуждений, ведущихся по имеющимся политико-дипломатическим каналам», — заявил глава МИД РФ.

Ранее немецкий журнал Focus провел опрос общественного мнения, согласно которому 54% жителей Восточной Германии высказались за отмену антироссийских санкций. Среди жителей Западной Германии такого же мнения придерживаются 32% респондентов. За снятие санкций выступают сторонники партии «Альтернатива для Германии» (65%), а также Левой партии (53%). Опрос был проведен с 25 по 26 июня. В нем принимали участие около тысячи жителей Германии.

Отметим, министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот призвал европейских партнеров совместно «наводить мосты» с Россией, сообщает RT.