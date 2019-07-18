Лавров назвал основное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Москва, 18 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прогресс на пути к миру на юго-востоке Украины возможен.

На днях специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ на Украине подтвердила факт разведения сил и средств ополченцев Донбасса и украинских вооруженных сил в районе Станицы Луганской, начатого в первой половине июня. По словам Лаврова, далее важно закрепить и развить достигнутый успех.

«Соглашусь с мнением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру. Важно развить этот успех, в том числе при решении других не менее важных задач, главная из которых — полное прекращение огня», — заявил Лавров.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Тогда украинское правительство объявило о начале «антитеррористической операции», которая стала по сути войной против собственных граждан. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, десятки тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать из страны.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в разных форматах, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которой удалось достичь соглашения о прекращении огня. Но режим тишины на линии соприкосновения нарушается практически ежедневно.

Как пишет RT, 17 июня в Минске участники контактной группы по Донбассу согласовали новое долгосрочное перемирие, которое начинается 21 июля.